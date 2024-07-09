ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سيدة تقفز من "توك توك" بعد تحرش السائق بالقاهرة

ضبط قائد مركبة توك
ضبط قائد مركبة "توك توك" لقيامه بحركات منافية للآداب حال إست
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم "مصابة بشرخ فى عظمة الوجه والعضد الأيسر") بأنها حال إستقلالها مركبة " توك تــــوك " حال عودتها من عملها قام قائد مركبة التوك توك بحركات خادشة للحياء فطلبت منه التوقف للنزول إلا أنه لم يستجب.. فقامت بالقفز من المركبة أثناء سيرها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديده وضبطــه حال إستقلاله المركبة وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية امن القاهرة