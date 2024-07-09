سيدة تقفز من "توك توك" بعد تحرش السائق بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم "مصابة بشرخ فى عظمة الوجه والعضد الأيسر") بأنها حال إستقلالها مركبة " توك تــــوك " حال عودتها من عملها قام قائد مركبة التوك توك بحركات خادشة للحياء فطلبت منه التوقف للنزول إلا أنه لم يستجب.. فقامت بالقفز من المركبة أثناء سيرها نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديده وضبطــه حال إستقلاله المركبة وأقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

