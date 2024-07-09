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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"ارتدوا نقاب واستخدموا حديدة".. النقض تؤيد الحكم بسجن سارقي محل الذهب بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت محكمة النقض قرار قضائي في الطعن المقدم من سيدة ورجل على الحكم الصادر من محكمة جنايات إسكندرية بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم بالشروع في سرقة محل ذهب مرتدين زي للمنقبات بالإسكندرية، بتأييد السجن 5 سنوات للمتهمة وجعل عقوبة الحبس 6 أشهر للمتهم بدلاً من السجن لمدة 5 سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت قد اتهمت النيابة العامة سيدة ورجل بأنهما بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية شرعا في سرقة المال المنقول والمصوغات الذهبية والمبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه "ع.م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقا فيما بينهما على سرقته وأعدا لذلك الغرض أداة "حديدة"، وتوجها للمحل الخاص به مرتدين زي للمنقبات وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالأيدي محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه بالمارة وضبطهما بمعرفه الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا وأحرزا أداة "حديدة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. 
وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات قضت المحكمة حضوريا بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.

اسكندرية استغاثه التقرير الطبي الاعتداء على الشروع في سرقة النيابة العامة بالسجن لمدة 5 سنوات حبس 6 أشهر