رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يصل بورتسودان

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، إلى السودان في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس السيادة السودانين فإن الزيارة تتعلق بمسار العلاقات بين البلدين وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا.

وكان في استقبال آبي أحمد بمطار بورتسودان رئيس المجلس السيادي وعدد من المسؤولين السودانيين.

ويرافق رئيس الوزراء الإثيوبي وفد وزاري رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع نظرائهم في الجانب السوداني بغرض تطوير وترقية التعاون في مختلف المجالات بين السودان وإثيوبيا.