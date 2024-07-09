تنسيق الجامعات 2024| تعرف على أقسام وبرامج كلية الآداب جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان معلومات عن كلية الآداب جامعة حلوان للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي، وتعد الكلية من الكليات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال الدراسات الأدبية والإنسانية والاجتماعية.

وتسعى الكلية إلى إعداد خريج متميز قادر على تلبية احتياجات سوق العمل في المجالات الأدبية والإنسانية والاجتماعية على المستويين المحلي والإقليمي وإجراء بحوث علمية لتفعيل إسهامات الكلية في التنمية المجتمعية المستدامة.

وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة (حديثة – قديمة – الشهادات المعادلة) ولا تقبل طلاب الثانوي الأزهري – الدبلومات الفنية والمهنية (تجاري – صناعي – زراعي – سياحة وفنادق).

وتضم الكلية العديد من الأقسام التي تتضمن (قسم اللغة العربية - قسم اللغة الفرنسية - قسم اللغات الشرقية - قسم الاجتماع - قسم الآثار والحضارة - قسم المسرح - قسم الإعلام - قسم اللغة الألمانية - قسم اللغة الإيطالية - قسم اللغة الإسبانية - قسم اللغة الصينية -قسم الفلسفة - قسم على النفس - قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية - قسم التاريخ - قسم اللغة العبرية - قسم اللغة الإنجليزية - قسم المكتبات والمعلومات ).

كما تضم الكلية برامج متميزة منها (برنامج الترجمة الفورية – برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية - برنامج “اللغة الفرنسية والترجمة” - برنامج النقوش والبرديات والمخطوطات - برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية (بنظام الساعات المعتمدة).