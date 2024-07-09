رئيس جهاز "الشيخ زايد" تتفقد سير العمل بمأخذ محطة مياه برقاش

أجرت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، جولة تفقدية لمأخذ محطة مياه الشرب بمنطقة برقاش، لمتابعة سير العمل بالمأخذ، ورافقها المهندس أسامة فكري، نائب رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لمنظومة مياه الشرب ورفع كفاءتها لاستمرارية ضخ المياه للمواطنين بالمدن الجديدة بجودة عالية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

وتابعت المهندسة مروة حسين أمين، في جولتها سير العمل بمأخذ المياه والروافع، وعنابر الطلمبات للتحقق من استمرارية الضخ وكفاءة تشغيل الطلمبات بأقصى طاقة ممكنة، لتوفير أكبر كميات مياه لتغطية احتياجات المواطنين.

كما تم المرور على مسار الخط قطر 2200 ملميتر المقترح تنفيذه لتدعيم خطوط المياه الناقلة من المأخذ على الرياح البحيرى وحتى الرافع الأوسط بطول حوالى ٥ كيلومترات.

ووجهت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، فريق عمل التشغيل لضرورة المتابعة المستمرة وعمل الصيانة الوقائية اللازمة بصفة دورية لضمان استمرارية واستقرار ضخ المياه.