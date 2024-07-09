جامعة المنيا تنظم برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الاتصالات للتدريب على أمن المعلومات

نظمت الجامعة برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول أمن المعلومات، لأعضائها ومُنتسبيها، يأتي ذلك في إطار التعاون البَنَّاء بين جامعة المنيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عصام فرحات، إلى أن برنامج أمن المعلومات يهدف إلى تعزيز مهارات المُشاركين في مجال حماية البيانات، والأنظمة الإلكترونية، وتمكينهم للعمل بكفاءة في بيئة مؤسسية آمنة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجامعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مجال تدريب الكوادر البشرية على أحدث مهارات أمن المعلومات.

وأضاف، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهود جامعة المنيا، لتطوير قدرات مُنتسبيها، وتعزيز مهاراتهم، بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، واحتياجات العصر الحديث.

وشمل البرنامج الذي استمرت فعالياته لمدة يومين، محاضرات تفاعلية، وورش عمل عملية تناول خلاله المحاضر مختلف جوانب أمن المعلومات، مثل : الجرائم الإلكترونية، لتعريف المتدربين بأنواعها، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل معها في حال حدوثها، وشمل المحور الثاني للبرنامج الحديث حول التأمين الذاتي التكنولوجي للأجهزة الشخصية؛ لإفادة وإكساب المتدربين المُشاركين بأفضل الممارسات لحماية أجهزتهم الشخصية من الفيروسات والاختراقات، وكيفية الحفاظ على أمن بياناتهم.

كما تناول المحاضر أيضًا الحديث عن جرائم القرصنة، واختراق نظم المعلومات، وتسرب البيانات والمعلومات عبر الأجهزة المحمولة، هذا بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمخاطر تسريب البيانات عبر الأجهزة المحمولة، متطرقًا أيضًا خلال فعاليات البرنامج إلى الحديث عن الأجيال الحديثة للحروب، وتداعياتها على الأمن القومي، حيث تم مُناقشة التهديدات الأمنية الناشئة عن الحروب الإلكترونية، ودور أمن المعلومات في حماية الأمن القومي، علاوة على تجهيز وتأمين المنشآت، ووسائل الكشف الإلكترونية، والتحول الذكي في الحكومات والمؤسسات.