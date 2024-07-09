تصميم أول نموذج فأر مزود بجهاز مناعة بشري

نجح العلماء في تصميم نموذج فأر يتمتع بجهاز مناعة بشري كامل وفعال، يحتوي على ميكروبيوم أمعاء شبيه بالإنسان و قادر على توليد استجابات محددة من الأجسام المضادة.

وتم تطوير هذه الفئران المتوافقة مع البشر بواسطة علماء في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، وتمت تسميتها بـ TruHuX أو THX (بمعنى "إنسان حقيقي").

ويحتوي النموذج على العقد الليمفاوية، والمراكز الجرثومية، والخلايا الظهارية البشرية الغدة الصعترية، والخلايا الليمفاوية التائية (T) والبائية (B) البشرية، وخلية الذاكرة الليمفاوية التائية، خلايا البلازما التي تنتج أجساما مضادة محددة للغاية و أجساما مضادة ذاتية مماثلة لتلك الموجودة في البشر وفقا لما نشرته مجلة Nature.

يقول باولو كاسالي، الحاصل على الدكتوراه في الطب بجامعة تكساس وأستاذ الأبحاث المتميز: من خلال الاستفادة بشكل حاسم من نشاط هرمون الإستروجين لدعم الخلايا الجذعية البشرية وتمايز الخلايا المناعية البشرية واستجابات الأجسام المضادة، توفر فئران THX منصة لدراسات نظام المناعة البشرية، وتطوير اللقاحات البشرية واختبار العلاجات وأن الاكتشاف الجديد يفتح طرقا جديدة للتجارب البشرية في الجسم الحي.

كما أعرب عن تفاؤله بأن هذا النهج الجديد يمكن أن يجعل استخدام الرئيسيات غير البشرية أمرا عفا عليه الزمن في البحوث الطبية الحيوية المناعية والميكروبيولوجية وكيفية الاستفادة من نشاط هرمون الإستروجين لدعم تمايز الخلايا المناعية البشرية ونضج استجابات الأجسام المضادة كما توفر فئران THX منصة لدراسة جهاز المناعة البشري وتطوير اللقاحات والعلاجات البشرية.