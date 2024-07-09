بالفيديو.. قصف روسي يطال مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لآثار القصف الروسي الذي طال مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويظهر الفيديو، الركام الناتج عن القصف الذي استهدف مستشفى الأطفال بكييف، والذي دُمر مبنى مكون من طابقين بشكل جزئي، أما في المبنى الرئيسي للمستشفى المكون من 10 طوابق، فقد تحطمت النوافذ والأبواب، وتناثرت الدماء على الأرض في إحدى الغرف.

فيما ساعد العاملون في المجال الطبي والسكان المحليون في إزالة الأنقاض أثناء بحثهم عن الأطفال والعاملين في المجال الطبي.

وشكل المتطوعون طابورًا يمررون الحجارة والحطام لبعضهم البعض، فيما كان الدخان لا يزال يتصاعد من المبنى، وقدم المتطوعون وطواقم الطوارئ جهودًا لانتشال الأشخاص مرتدين أقنعة واقية.