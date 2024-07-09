بصورة وتعليق.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد زواجها من اللاعب محمد عبد المنصف

احتفت الفنانة لقاء الخميسي، بعيد زواجها العشرين، الذي يحل اليوم الثلاثاء، مع زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف.

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة بفرقة زوجها اللاعب محمد عبد المنصف عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلقة: “في يوم من الأيام من ٢٠ سنة قررنا نبدأ رحلتنا مع بعض، أنا وإنت ابتدينا الطريق بحب وإصرار، عدينا على صعوبات كتير بس انتصرنا عليها بالحب والإصرار”.

تابعت لقاء الخميسي: “وهانفضل مع بعض بإيماننا ببعض. بحبك.. كل عيد جواز وإحنا بخير وسلام ورضا وحب ♥️ محمد عبد المنصف”.

تخرجت الفنانة لقاء الخميسي في كلية التجارة، ورغم عشقها للفن جعلها تثقل موهبتها بالدراسة الأكاديمية فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه، عملت بعد ذلك بالتدريس في جامعة 6 أكتوبر.

بدأت لقاء الخميسي حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت فى مسرحية "تحب تشوف مأساة"، ومسلسل "العطار والسبع بنات"، و"حارة الطبلاوي"، والسيت كوم "شباب أون لاين"، والمسلسل الإذاعي "جارة القمر".

ومن أشهر أعمالها مع الفنان أشرف عبد الباقي في مسلسل "راجل وست ستات" بأجزائه الثمانية، وشاركت في العديد من الأفلام مثل "كذلك في الزمالك"، و"قلب جرئ"، و"حاحا وتفاحة" وغيرها.

قدمت دور "ندى" الموظفة بإحدى البنوك، في مسلسل "إجازة مفتوحة" الذي عرض في سبتمبر 2021، وفي إطار درامي كوميدي، يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة، فتوالى الأحداث.

شاركها البطولة الفنانين: شريف منير، سميحة أيوب، دنيا ماهر، مراد مكرم، هشام إسماعيل، كريم أبو زيد، سامي مغاوري، ملك قورة، نور محمود، مؤمن نور، هدى مجدي، وآخرون، والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.