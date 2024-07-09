أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، رابط المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025

ويستمر حتى 25/7/2024، ويمكن للطلاب التسجيل من خلال الرابط التالي:

tansiksec.emis.gov.eg

وحدد وزارة التربية والتعليم على الطلاب المستهدفين سرعة الدخول على الموقع الخاص ببوابة التنسيق باستخدام البريد المدرسي الموحد لتسجيل رغباتهم حرصًا على مستقبلهم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني للتسهيل على الطلاب المتقدمين.

https://tansiksec.emis.gov.eg/?#/auth/login