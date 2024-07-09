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الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رابط المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني

التنسيق للصف الأول
التنسيق للصف الأول الثانوي
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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، رابط المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025
ويستمر حتى 25/7/2024، ويمكن للطلاب التسجيل من خلال الرابط التالي: 
tansiksec.emis.gov.eg     
 وحدد وزارة التربية والتعليم على الطلاب المستهدفين سرعة الدخول على الموقع الخاص ببوابة التنسيق باستخدام البريد المدرسي الموحد لتسجيل رغباتهم حرصًا على مستقبلهم.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات التسجيل عبر موقعها الإلكتروني للتسهيل على الطلاب المتقدمين.

https://tansiksec.emis.gov.eg/?#/auth/login

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