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الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 42954 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (42954) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (2372) مخالفة السير بدون تراخيص، (25) دراجة نارية مخالفة، (18259) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (18) مخالفة موقف عشوائى، (1782) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(19) مخالفة شروط التراخيص.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور المرور