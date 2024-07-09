وزير الاقتصاد الإسباني يدعو للمزيد من الاستثمارات اليابانية في بلاده

دعا وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو، إلى ضخ المزيد من الاستثمارات من اليابان في بلاده في عدد من الصناعات النامية مثل الطاقة المتجددة.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني - في تصريح خاص أدلى به لتلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء - إن إجمالي الاستثمارات اليابانية المباشرة في إسبانيا وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها، معبرا عن رغبته في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية.

كما أعرب وزير الاقتصاد الإسباني عن رغبته في تعزيز وجود الشركات الإسبانية باليابان في بعض القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الأغذية الزراعية، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل نحو 60 في المئة من توليد الطاقة في إسبانيا، مؤكدا أن بعض الشركات اليابانية ذات الخبرة الفنية المتقدمة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعمل في إسبانيا.