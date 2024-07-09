تأييد السجن 3 سنوات لخاطف طفل وطلب فدية بالمعصرة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، وذلك فى الاستئناف المقدم من المتهم "م.ر" على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات لاتهامه بخطف طفل وطلب فدية بالمعصرة بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة بالسجن 3 سنوات.

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم مع آخر هارب بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه عمرو عبد الرحيم، وكان ذلك بحيلة انطلت عليه بأن أوهمه المتهم الثاني بتحضير مأدبة طعام له بمسكن الأول فاصطحبه إلى حيث تواجد المتهم الأول بالمسكن السابق بيانه وقاما بجرمهما محل الاتهام الثاني بأنهما وما أن وصلا حتى احتجزاه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين الرقباء.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها بأن اعقبوا جرمهما محل الاتهام السابق .