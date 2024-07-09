بالفيديو.. بطولة العالم لـ"سباق الحلزون" تفاصيل أغرب مسابقة حيوانات

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" تقريرًا عن أحد المنافسات المثيرة في العالم، وهي مسابقة بطولة العالم لسباق الحلزون، والتي أقيمت في المملكة المتحدة.

ويظهر الفيديو، مشاركة العديد من الأشخاص في المسابقة بواسطة الحلزون الخاص بهم، حيث إنه لا توجد قيود عمرية ولا خبرة مطلوبة للاشتراك في المسابقة سوى بإحضار حلزونك الخاص من الحديقة، أو اختيار حلزون من مجموعة المنظمين المنتقاة بعناية.

ويحصل الفائز النهائي، أي أسرع حلزون، على إبريق فضي مليء بأجود أوراق الخس!

يذكر أن الفائز في البطولة هذه السنة كان "جيف" الذي حقق انتصاراً مثيراً في أربع دقائق وثلاث ثوانٍ، وسيتم رعايته على مدار الـ 12 شهرًا القادمة ليتمكن من الدفاع عن لقبه في عام 2025.