تليفزيون بريكس: البرازيل باتت أكبر منتج ومصدر للقطن في العالم

تحولت البرازيل من مستورد رئيسي للقطن إلى أكبر منتج ومصدر للقطن في العالم في موسم حصاد 2023 /2024.

وذكر"تليفزيون بريكس" اليوم الثلاثاء، أنه تم الإعلان عن هذا الحصاد الاستثنائي - الذي بلغ أكثر من 3.7 مليون طن - في الاجتماع الخامس والسبعين لغرفة الصناعة لسلسلة إنتاج القطن.

وقال رئيس الرابطة الوطنية لمصدري القطن، ميجيل فاوس، " إن تحول البرازيل من مستورد رئيسي للقطن إلى أكبر منتج ومصدر للقطن في العالم، كان نتيجة للاستثمار في مجالي البحث والتطوير".

وأشار "تليفزيون بريكس" إلى أن انتعاش الصادرات البرازيلية من القطن يرجع إلى زيادة الطلب من جانب دول مثل باكستان وبنجلاديش، إلى جانب الصين وفيتنام وتركيا التي تعد من الأسواق الرئيسية لهذا المنتج.

يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشؤون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، فضلا عن الدول التي انضمت حديثا وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.