البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 280.47 مليون دولار أمريكي

أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة ملياري يوان (حوالي 280.47 مليون دولار أمريكي) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8 %.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وفيما يخص الصادرات أعلنت الجمعية الصينية لسيارات الركاب أن صادرات الصين من سيارات الركاب بلغت 378 ألف وحدة في يونيو الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي ولتبقى ثابتة مقارنة بالشهر السابق.

ومع انتعاش سوق أمريكا الجنوبية، بلغت صادرات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية 325 ألف وحدة في يونيو الماضي، بزيادة 31 % على أساس سنوي، في حين وصلت صادرات المركبات والسيارات الفاخرة التي تصنعها المشاريع المشتركة ذات الاستثمارات الصينية والأجنبية إلى 54 ألف وحدة، بزيادة 12 % على أساس سنوي.

وبلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة من الصين 80 ألف وحدة، بزيادة 12.3 % على أساس سنوي. وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة إلى 586 ألف وحدة، بزيادة 21.2 %على أساس سنوي.