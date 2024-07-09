إصلاح أعطال خطوط الإنارة بقرى بني محمد سلطان

وجه عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل عمال الإنارة العامة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بخطوط الإنارة المغذية لكافة الطرق وغيرها والعمل على مواجهة أي أزمة طارئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وقام قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان بتركيب ثلاث وحدات كونتاكتور وثلاث خلايا ضوئية لخط إنارة قرية الأبعدية وقرية عكاكا وقرية طيبة وتمت عودة التيار الكهربائي مرة أخرى بطريق المحولات بعد قطع الأسلاك الكهربائية بطريق غرب مساكن قرية ماقوسة، كما تم توصيل أسلاك كهربائية جديدة، وذلك حرصًا على سلامة أرواح المواطنين وتخفيف الأحمال، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لترشيد الأحمال والضغط الكهربائي.