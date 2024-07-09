صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 28,493.75 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.25%، وصولا إلى مستوى 2,759.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 6,354.25 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 9,187.82 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.24%، مسجلا 12,306.34 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.39%، ليصل إلى مستوى 34,940.23 نقطة، كما صعد مؤشر EGX ESG بنسبة 0.5% وصولا لمستوى 5,726.42 نقطة.