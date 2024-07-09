فوائد غير متوقعة لصحة الجسم عند شرب الماء صباحًا

أوضحت الدكتورة ناتاليا نوفيكوفا، أخصائية الغدد الصماء، أن شرب الماء في الصباح ينشط الجهاز الهضمي ويحفز إنتاج الإنزيمات الضرورية وفقا لما نشرته مجلة نوفوستي الروسية.

وقالت الطبيبة المتخصصة فى التغذية العلاجية، إن شرب الماء صباحًا يعد من أهم العوامل المؤثرة على جسم الإنسان ويجب أن يدرك كل شخص أن هذا ضروري حيث يعمل كمشغل للجهاز الهضمي لأنه أثناء النوم تبقى الإنزيمات في القنوات ولذلك يجب تحفيزها للعمل من خلال شرب الماء، والذي يبدأ بتحريكها وبعدها يتناول الشخص وجبة الفطور ويبدأ الجهاز الهضمي بإفراز إنزيمات جديدة لهضم الطعام بكفاءة عالية.

وتنصح الطبيبة بضرورة شرب الماء صباحًا منذ الطفولة وشرب لترين من الماء في اليوم، دون احتساب العصائر والشاي والقهوة والحساء وغيرها.