بالفيديو.. يونيو 2024 الشهر الأكثر سخونة وارتفاعًا في درجات الحرارة على الإطلاق

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" تقريرًا عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، وجاء التقرير بعنوان "يونيو يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة، والذي تجاوزت فيه درجة حرارة الأرض حد الـ 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس.

ويعتبر شهر يونيو 2024 الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، والشهر الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه درجات حرارة قياسية، وفقًا لوكالة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

كذلك يُعتبر "يونيو " الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يُسجَل فيه ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية عن فترة ما قبل الثورة الصناعية.

وعلق كبير علماء المناخ في كوبرنيكوس نيكولا جوليان على هذا الأمر، في تصريحات تليفزيونية، قائلًا: "إنه تحذير صارخ بأننا نقترب من هذا الحد الذي حددته اتفاقية باريس، وتستمر درجة الحرارة العالمية في الارتفاع بوتيرة سريعة".

فيما تعتبر علامة 1.5 درجة مئوية مهمة لأنها الحد الأقصى لدرجات الحرارة الذي اتفقت عليه جميع دول العالم تقريبًا في اتفاقية باريس لعام 2015.

في الوقت نفسه قال جوليان وغيره من خبراء الأرصاد الجوية، إن هذا الحد لن يتم تجاوزه إلا بعد فترة طويلة من الحرارة الممتدة - قد تصل إلى 20 أو 30 عامًا.