وزير الزراعة يبحث آليات التعاون لتطوير المشروعات الإنتاجية بمزارع جامعة سوهاج

استقبل الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الذي حرص على تقديم التهنئة للوزير الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.

وأعرب النعماني عن خالص تمنياته بالنجاح للدكتور علاء فاروق وأن يوفقه الله في مهام عمله الجديد من خلال زيادة الصادرات الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة، واستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة.

وقال النعماني إن الفترة المقبله ستشهد عدد من مجالات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومراكزها البحثية، وجامعة سوهاج، مشيرا إلى أن الدكتور علاء فاروق أبدى استعداد الوزارة لتقديم خبرتها للجامعة.

في عدد من المجالات وفي الأبحاث التطبيقية، إلى جانب إنشاء واستحداث برامج بحثية تواكب التطورات والنهضة التى تشهدها مصر في المجالات الزراعية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون المثمر لتطوير المشروعات الإنتاجية الزراعية التابعة للجامعة، من بينها مركز تجميع الألبان، ومزرعتي الجامعة بالكوثر والجامعه الجديدة البالغ اجمالي مساحتهما حوالي 500 فدان، من أجل تحقيق أقصى عائد اقتصادي لها، وزيادة الموارد، بالإضافة إلى بحث إمكانية التوسع الرأسي في إنتاج المحاصيل الزراعية وخاصة القمح عن طريق الإطلاع على سلالات البذور الجديدة لنبات القمح التي استنبطتها علماء كلية الزراعة بسوهاج.