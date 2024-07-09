إطلاق "منصة حوار البورصة" لتلقي المقترحات وآراء كل عناصر السوق

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم، عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم “منصة حوار البورصة”.

ويأتي ذلك في إطار الإستراتيجية التي أطلقها مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير في يناير 2024، واعتمدت في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع كافة أطراف السوق.

وتتضمن المنصة، نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزاً للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

ومن منطلق حرص إدارة البورصة المصرية على استمرار وتعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال، وعملاً على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة المصرية ومجتمع سوق المال، ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.