الثانوية العامة 2024| غدًا.. امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، غدًا الأربعاء ماراثون امتحانات الدور الأول، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

في الوقت ذاته يؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

وأدى طلاب مدارس المكفوفين أمس امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، الامتحان فى الفترة الأولى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بإجمالى عدد (255) طالبا وطالبة.

ومضت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.