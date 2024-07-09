هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وافق سرًا على انضمام بن غفير إلى مجلس الحرب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدّق سرًا على انضمام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى المجلس الأمني المصغر لإدارة الحرب"، مؤكدة أن نتنياهو طلب ألا ينشر شيء بشأن ضم بن غفير.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير، قوله إنه يريد إجراء تغييرات في المنتدى الأمني المصغر، مهددًا بتعطيل وتشويش أي شيء إن لم ينضم إليه، مؤكدًا أن نتنياهو وعده بإنشاء منتدى أمني محدود على أن يكون من ضمن أعضائه.

يذكر أنه في وقت سابق، أعلن نتنياهو حل مجلس الحرب "الكابينيت" بعد طلب إيتمار بن غفير الانضمام إلى المجلس، وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن "إعلان نتنياهو إلغاء مجلس الحرب، يأتي بعد طلب تقدم به بن غفير، لنتنياهو، بضمه لحكومة الحرب بعد استقالة بيني غانتس، وغادي آيزنكوت".

وأوضح نتنياهو أنه لن يتم تشكيل مجلس جديد بعد خروج غانتس، من المجلس الحالي، مشيرًا إلى أن "المجلس كان ضمن اتفاق الائتلاف مع غانتس، بناء على طلبه، وبمجرد مغادرة غانتس، لم تعد هناك حاجة لتشكيل مجلس جديد".

وبحسب نتنياهو، لن تكون هناك حكومة حرب جديدة مشكلة من زعماء أحزاب الائتلاف، وهي الفكرة التي سبق أن طرحها الوزيران بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير.