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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. النائب عصام هلال: حضور الحكومة كاملة لإلقاء بيانها أمام البرلمان يؤكد التزامها

عصام هلال
عصام هلال
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أشاد النائب عصام هلال، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بعنوان بيان الحكومة أمام البرلمان أمس "معا نبني مستقبلا مستداما"، موضحا أن كلمة معا تعني رسالة للشارع السياسي والشعب بأن الكل سيكون قوة تشاركية.

وقال "هلال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة قال بإنه قطع عهدا على نفسه بعقد مؤتمر صحفي بعد كل اجتماع للحكومة للحديث عن الإنجازات، مطالبًا الحكومة المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أن حضور الحكومة بكامل هيئتها وتشكيلها لإلقاء بيانها أمام البرلمان، يؤكد أنها ملتزمة أمام ممثلي الشعب بأنها ستكون ملتزمة أمام الشعب وأن هناك تشاركية بين الجهاز التنفيذي مع التشريعي. 

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