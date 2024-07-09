نطحة زيدان وانفصال السودان.. أبرز أحداث 9 يوليو

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، التاسع من يوليو، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

ونستعرض في السطور التالية، مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، ومن أبرزها:

في عام 1816، حدثت واحدة من الأحداث الرئيسية في تاريخ أمريكا اللاتينية، وهي استقلال الأرجنتين عن الاستعمار الإسباني، تمثل هذه الفترة من التاريخ لحظة فارقة بالنسبة للأرجنتين ولأمريكا اللاتينية بأسرها، حيث بدأت الحركات الانفصالية في القارة الجنوبية تكتسب قوة وتأثيرًا.

في عام 1963، تأسس الاتحاد الماليزي، الذي جمع مجموعة من الجزر والمناطق التي كانت تحت الحكم البريطاني في جنوب شرق آسيا، تمثل هذه الفترة من التاريخ لحظة تحول كبيرة للمنطقة، حيث جمع الاتحاد الماليزي عدة كيانات سياسية وإقليمية لتشكيل دولة ماليزيا الاتحادية.

في عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا قانونيًا بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية، هذا الجدار المعروف أيضًا بجدار الفصل أو الجدار العازل، تم بناؤه بواسطة إسرائيل لفصل بعض المناطق في الضفة الغربية المحتلة عن إسرائيل بحجة الأمن.

في عام 2006، أقيمت بطولة كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا، ووصلت نهائيات البطولة إلى مباراة حاسمة بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الفرنسي في 9 يوليو 2006 في استاد أولمبيكو في برلين، وقد انتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1 بعد التمديد، حيث سجل الفرنسي زين الدين زيدان هدف الفريق الفرنسي من ركلة جزاء في الدقيقة 7، بينما أدرك ماركو ماتيراتزي هدف التعادل للإيطاليين في الدقيقة 19، وفي الدقيقة 110 من التمديد، تم طرد زيدان بسبب حادثة اعتدائه على ماركو ماتيراتزي، مما تسبب في غضب كبير واستفزازات بين الفريقين.

في 9 يوليو 2011، أعلن جنوب السودان استقلاله عن السودان الموحد، مما أدى إلى تأسيس جمهورية جنوب السودان كدولة منفصلة، هذا الحدث التاريخي جاء بعد أن أجري استفتاء تقرير المصير في الفترة من 9 إلى 15 يناير 2011، حيث أبدى السكان في جنوب السودان رغبتهم القوية في الاستقلال.

في عام 2017، أعلن الجيش العراقي عن استعادة مدينة الموصل بالكامل من قبضة تنظيم داعش، وتعتبر الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق والتي كانت تحت سيطرة داعش منذ العام 2014، وقد شهدت حملة عسكرية طويلة وشاقة لاستعادتها.