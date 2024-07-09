بالفيديو.. تفاصيل اجتماع اتحاد الأطباء العربي في لبنان

قال الدكتور عصام السيد، مستشار الأمين العام والتعاون الدولي باتحاد الأطباء العربي، إن اجتماع اتحاد الأطباء العرب عقد برعاية رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وباستضافة من نقابة أطباء لبنان طرابلس وبرئاسة الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب وبحضور 13 دولة عربية.

وقال "السيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع شهد مناقشة العديد من النقاط والمحاور العاملة تحت مظلة اتحاد الأطباء العرب واستعراض تقارير اللجان الفنية العاملة تحت مظلة الاتحاد، موضحًا أن الاجتماع شهد تدشين الرابطة العربية لمكافحة التدخين، كما أن الاجتماع ناقش الأوضاع الصحية في الدول العربية والتحديات التي تواجه المنظومة الصحية.

وتابع، أن من أهم التوصيات تشكيل لجنة دراسة مقترح إنشاء بنك للعيون وهو مقترح من دولة لبنان ويتم دراسته بشكل تفصيلي ومن كافة جوانبه ومن ثم إرساله بعد الدراسة إلى الأمانة العامة بالاتحاد، موضحًا أن اتحاد الأطباء العربي أكد استمرار الدعم للسودان في ظل التدهور الحاصل هناك إلى جانب انهيار المنظومة الصحية في البلد الشقيق.