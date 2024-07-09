هل يؤثر تناول الآيس كريم على الصحة العامة؟.. خبيرة تغذية تجيب

كشفت خبيرة التغذية، شيلي بولز عن أهمية تناول الآيس كريم وتأثيره على الصحة العامة مما يحتويه من فوائد مدهشة خاصة عند مقارنتها بالحلويات الأخرى الخالية من العناصر الغذائية وفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.

وتعتبر حصة ثلثي كوب من آيس كريم الألبان مصدرًا جيدًا للكالسيوم، الذي يحافظ على قوة العظام والعضلات، كما توفر بعض أنواع الآيس كريم بنحو 6 جرامات من البروتين لكل حصة وهي الكمية نفسها الموجودة في البيضة .

وأشارت إلى أن الجمع بين الدهون المعتدلة والبروتين يجعل الآيس كريم خيارًا جيدًا لمرضى السكري، وإن الجمع بين الدهون والبروتين مع السكر يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي قد تراه عند تناول الحلويات قليلة الدهون.

في الوقت ذاته تحذر من تناول الآيس كريم بكميات كبيرة، حيث قد تحتوي بعض الأنواع على مستويات عالية من السكر والدهون الخطيرة للجسم وينصح باختيار الأنواع الصحية القائمة على منتجات الألبان.