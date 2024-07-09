الأرصاد: موجة حارة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف وتدريجي فى درجات الحرارة يبدأ من اليوم الثلاثاء ولكنه لن يستمر طويلا حيث من المتوقع أن ينتهي مع نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية “مصر الأولي"، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تكون تبدأ من 37 إلى 38 درجة للقاهرة الكبرى، وترتفع تدريجيًا كلما اتجهنا إلى محافظات الجنوب، وتقل في محافظات الشمال.

كما تابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، مشيرًا إل أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى يوم الخميس القادم 40 درجة ف الظل، و45 و46 على المحافظات الجنوبية، وما بين 35 و 36 على السواحل الشمالية.