وصول 1410 رأس عجول حية لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 670 شاحنة و 195 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 342 شاحنة و165 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 328 شاحنة و 30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MAYSA وعلى متنها 1410 رأس عجول حية قادمة من الصومال لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة.

واتخذت الجهات المختصة بالميناء كافة الإجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.

كما استقبلت العبارة أمل بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الرياض، بوسيدون إكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل، كما تم تداول 2300 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي بريدج، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين درة جدة والنوي إكسبريس متجهين الي جدة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2385 راكب بموانيها.

