الأربعاء.. مكتبة مصر الجديدة للطفل تقدم ورشة عمل عن الفراعنة

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، ظهر غدا الأربعاء، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "عالم الفراعنة"، تتناول موضوعات رئيسية لأهم أركان الحضارة المصرية القديمة، مثل الحياة اليومية، والكتابة، والمعتقدات الدينية، والمعبودات عند المصرى القديم .

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الورشة تهدف إلى ربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وحضارتهم عبر إعادة تشكيل وتركيب بعضا من الألعاب القديمة حيث يقوم الأطفال بعمل أقنعة فرعونية ومجسمات أهرامات، وتعلم الحروف الهيروغليفية وكتابة الأسماء بها، هذا إضافة إلى عمل الاكسسوارات والحلى بالشكل الذى تناولته الحضارة الفرعونية ، سوف يتخلل الورشة مشاهدة فيلم تسجيلي يتناول أسرار بناء الأهرامات.