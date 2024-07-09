وزيرة البيئة في جولة تفقدية لمكاتب الموظفين لمتابعة سير العمل

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جولة تفقدية لمكاتب الموظفين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل وبحث سبل تطويره والتعرف عن قرب على مشاكل العاملين ومطالبهم وإزالة المعوقات التى تواجه سير العمل اليومى، والحرص على حشد القوى البشرية لمتابعة الملفات البيئية المختلفة لتحسين البيئة وحماية الموارد وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

رافق الوزيرة خلال الجولة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، والدكتورة شيرين فكري، مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، وياسمين سالم، مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية.

وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، خلال لقائها بالعاملين على أهمية التعامل مع الملفات التي تمس المواطنين بشفافية واهتمام كبير والعمل على تذليل العقبات أمامهم والتعامل مع شكواهم باهتمام والعمل على حلها؛ لتقديم أفضل خدمة بما يرقى لطموحات المواطن المصري، وينعكس على حياته، تطبيقًا لمبادئ الجمهورية الجديدة.

واستمعت وزيرة البيئة إلى آراء العاملين ورؤيتهم لرفع كفاءة العمل داخل الوزارة بجهازيها، حيث أعرب العاملون عن تفاؤلهم في أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من النجاحات والإنجازات، مُقدمين التهنئة لها على تجديد ثقة القيادة السياسية، مُتمنين لها دوام النجاح والتوفيق.

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