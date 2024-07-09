تعرف على شروط البناء الجديد وفقًا للقانون

يبحث الكثير من المواطنين عن شروط البناء الجديدة وفقًا لقانون البناء الموحد، ويأتي ذلك عقب إتاحة إصدار التراخيص اللازمة للبناء، وإقامة مباني جديدة أو رفع عدد الأدوار على البناء.

ووضع قانون البناء الموحد العديد من الشروط لإقامة مباني جديدة سواء في القرى أو المدن أو بناء أدوار علوية.

وتستعرض «البوابة نيوز» شروط البناء وفقًا للقانون فيما يلي:

شروط البناء الجديد:

- في حال كان عرض الشارع 8 متر، فإن الارتفاع المناسب للبناء لا يتجاوز 10 متر، ويكون بمجمل الدور الأرضي ودورين بعده.

- أما إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترا، فإن ارتفاع المنزل المناسب لا يتجاوز 16 مترا، ليكون دور أرضي ويليه 4 أدوار.

- على أن تكون أقل مساحة الأرض حوالي 200 متر، ويجب ألا تكون متواجدة على الكورنيش.

- وفي حال كانت مساحة الأرض التي تملكها 175 مترا، فإن النسبة البنائية في هذه الحالة تساوي ما يقرب من 100% من إجمالي مساحة الأرض.

شروط رفع أدوار إضافية علي المباني

- موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.

- كما أن ذلك أيضا عقب انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.

- يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.

- مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة، وهي أنه في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري، بحسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة.