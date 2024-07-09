المخرج مجدي أحمد علي يشيد بعرض "مش روميو وجولييت" ويناشد بعودة بند "الدعاية"

شهد المخرج مجدي أحمد علي، العرض المسرحي "مش روميو وجولييت" أمس الإثنين، على خشبة المسرح القومي بالعتبة، معربا عن سعادته بالعمل وصناعه.

مجدي أحمد علي يصف مش روميو وجولييت بعمل مسرحي جميل

وكتب المخرج مجدي أحمد علي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: شاهدت بالأمس مع عدد من الأصدقاء عملا مسرحيا جميلا من إخراج المبدع عصام السيد، ومن أشعار الشاعر أمين حداد، ومن بطولة مجموعة رائعة من شباب مصر وبناتها ومعهم الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي. ولكن الفرح لم يكتمل لأني لما سألت عن غياب الدعاية للعمل الذي يعرض بالمسرح القومي وسط فوضى الباعة الجائلين (وهذا موضوع آخر) علمت أن الحكومة أوقفت بند الدعاية عن جميع الوزارات توفيرا للنفقات.

وتساءل مجدي أحمد علي، كيف يعرف الشعب أن هناك في مكان ما عمل يحترم عقولهم؟ بل وكيف يمكن لهذا العمل أن يتواصل مع جماهيره التي تدفع راضية ثمن تذكرة عمل يحترمها.

وتابع المخرج مجدي أحمد علي: الدعاية ياسادة هي الحق في المعرفة والاختيار وليست- خاصة في الأعمال الفنية المعروضة للعامة- عملا إضافيا او زائدا يمكن الاستغناء عنه، بل أن تكلفته في بعض الأحيان قد تزيد عن تكلفة العمل نفسه، لأن في الإعلان الجيد يكمن سر النجاح لأي عمل ماديا او معنويا عندما تضمن وصوله إلى من صنع لأجلهم. فهل هناك عاقل ولبيب يستطيع الغاء هذا القرار، من اجل حق الناس في الأمل بأن الخروج من اليأس والإحباط ممكن.

"مش روميو وجولييت" من إنتاج فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، وهى قصة مستوحاة من روميو وجولييت للكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير، ومن بطولة الفنانين: علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدي حسن، ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة، ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، وإخراج عصام السيد.