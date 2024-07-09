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الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اليوم.. اجتماع عاجل لـ"عليا الوفد"

عبدالسند يمامه
عبدالسند يمامه
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وجه أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، الدعوة لاجتماع طارئ للحزب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أزمة نشر الفيديوهات لبعض الأعضاء، والتي تسيئ للحزب وتاريخه.

ومن المتوقع أن تتخذ الهيئة العليا للحزب غدا قرارات فصل لعدد من الأعضاء الذين نشروا الفيديوهات وقاموا بالسب والقذف والتحقيق فيما نشر والوقوف على تداعيات الأمر فى بيت الأمة.

وفي سياق متصل تعقد اللجنة القانونية والتنظيمية بالحزب أولى اجتماعاتها بعد توجيه الدعوة إليهما للانعقاد من جانب رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة للتحقيق بشأن الفيديو المسرب من داخل قاعة الهيئة العليا والذي يسيئ للحزب.

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