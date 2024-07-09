باكستان تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع إيران خاصة في مجال الطاقة والأمن الإقليمي

أكد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أهمية العمل على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والطاقة والأمن الإقليمي، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزشكيان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا.

وذكر راديو باكستان اليوم الثلاثاء، أن شريف هنأ بيزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، معبرا عن تطلعه إلى العمل معه من أجل تعميق العلاقات الباكستانية الإيرانية، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار الراديو إلى أن الزعيمين ناقشا - خلال المكالمة - القضايا الإقليمية، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور بشكل وثيق.