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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان تطالب الأمم المتحدة بإيجاد حل دائم لأزمة اللاجئين الأفغان

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
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حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين على القيام بدورها في إيجاد حل دائم للتعاطي مع أزمة اللاجئين الأفغان، والاعتراف بالعبء الذي تتحمله باكستان مقابل استضافتها لعدد كبير من هؤلاء اللاجئين.
ونقل راديو باكستان اليوم الثلاثاء، عن شريف قوله، خلال اجتماعه بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي في إسلام أباد، إن المجتمع الدولي بحاجة إلى أن يضع في اعتباره التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتهديدات الأمنية التي تواجهها باكستان في هذا الشأن، مطالبا المفوضية بتعبئة الموارد الكافية لمساعدة باكستان على التعاطي مع الوضع.
من جانبه، أعرب جراندي عن امتنانه للجهود التي تبذلها باكستان من أجل توفير الحماية وسبل المعيشة الكريمة لملايين اللاجئين الأفغان على مدى العقود الماضية، وأكد أن المفوضية ستواصل العمل بشكل وثيق مع باكستان لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الأفغان.

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