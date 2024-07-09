غدًا.. اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة تبدأ أولى اجتماعاتها

تعقد لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، المشكلة بقرار من مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، أولى اجتماعاتها غدًا الأربعاء.

وينعقد الاجتماع بحضور عدد من الوزراء الجدد للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

ومن المقرر أن تنعقد اللجنة بشكل دائم طوال فترة عملها التي تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضي اللائحة الداخلية للمجلس وقرار رئيس مجلس النواب بتشكيلها.

يذكر أن اللجنة الخاصة تضم نحو ٤٢ نائبًا وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.