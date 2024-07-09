أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 553 ألفا و410 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 553 ألفا و410 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1220 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأوضحت أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و178 دبابة و15 ألفا و704 من المركبات المدرعة و15 ألفا و15 من النظم المدفعية و1115 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و880 من أنظمة الدفاع الجوي و2389 من صواريخ كروز و361 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2516 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و20 ألفا و212 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و922 طائرة بدون طيار".