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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد: الجامعة شريك رئيسي في خطة التنمية المستدامة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن جامعة بورسعيد تعد شريكا رئيسيا في خطة التنمية المستدامة بالمحافظة.

محافظ بورسعيد: الجامعة شريك رئيسي في خطة التنمية المستدامة

وأعرب المحافظ، خلال استقباله الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، عن تقديره لدور الجامعة في دعم العديد من المشروعات التنموية ببورسعيد.

ومن جانبه، قدم رئيس الجامعة التهنئة لمحافظ بورسعيد الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية بالمحافظة الباسلة، مؤكدا تعاون جامعة بورسعيد المتواصل لدعم خطط التنمية للعديد من الملفات بالمحافظة.

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