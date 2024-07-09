حبس سائق بتهمة دهس سيدتين أعلى محور جوزيف تيتو في النزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس سائق دهس سيدتين أعلى محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة السيدتين عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكانت سيدتين لقيا مصرعهما، بعدما صدمتهما سيارة ملاكي، أعلى محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، ونقلت سيارة الإسعاف جثث الضحايا لمشرحة المستشفى العام.

تلقت غرقة عمليات المرور، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث سير بمنطقة النزهة، ومصرع سيدتين.

وبالانتقال والفحص تبين قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيدتين ومصرعهما في الحال.

وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث، وجار مناقشته حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.