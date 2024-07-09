تغيب حسين الشحات عن أولى جلسات محاكمته في التعدي على الشيبي

تغيب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن حضور أولى جلسات الاستئناف أمام محكمة مستأنف مدينة نصر بالتجمع للخامس، لنظر حكم حبسه سنه مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتعدي على الشيبي.

وأصدرت محكمة جنح مدينة نصر، حكمها على الاعب حسين الشحات بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ.

أودعت محكمة جنح مدينة نصر، حيثيات الحكم على حسين الشحات بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صدور الحكم وألزمته بمبلغ 100،001 جنيه تعويضا مدنيا، بسبب الإهانة والتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن الدعوى تتلخص في أن حسين الشحات ارتكب في حق المجني عليه عقوبات استوجب عليها القانون الحبس، ومنها عبارات في الملعب (أقسم بالله عشان اللي إنت بتعمله ده عشان إنت قليل الأدب) يعقب ذلك صفع الأول للأخير على وجهه، وهو ذاته ما أقر به المتهم حسين علي الشحات حال مواجهته بالتقرير التحقيقات النيابة العامة بتاريخ 6-2-2024 ومن ثم تأيدت أقوال المجني عليه بشكواه وما شهد به شاهدي الإثبات، أشرف بيومي حسن، ومحمود علي سید، بتحقيقات النيابة العامة.