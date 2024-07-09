تنظر محكمة جنح التجمع المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على البلوجر حسن بيسو خلال مشاجرة حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي، بعدما شهد حفل عيد ميلادها مشاجرة حادة بين الحاضرين بالتجمع الأول.

وتبين من التقرير الطبي، أن حسن بيسو أصيب بآلة حادة أدت للقطع كامل بالعضلات الباسطة للذراع، وجرحين عرضين بالساعد، وجرح عرضي بفروة الرأس، وتم إصلاح العضلات بغرز موضعية وإصلاح الشرايين المقطوعة.

مشاجرة فيلا مريم الحركي

كشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين عدد من البلوجرز كان أحدهم يتلاعب بسلاح أبيض، وأسفر ذلك عن نشوب مشاجرة بينه وبين بلوجر آخر يدعى حسن بيسو.

ودلت التحقيقات وفقا لمحضر الشرطة الذي دون الواقعة أن حفل عيد ميلاد البلوجر مريم الحركي تضمن قيام التزام الحضور بالأستايل الشعبي في الملابس وطريقة الاحتفال.

وتبين من التحقيقات أن البلوجر حسن بيسو، أصيب بجروح بالغة استدعت إجراء عملية جراحية في ذراعه، ومثل منذ قليل، أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله بعد اتهامه عدد من الأشخاص في الحفل بإحداث إصابته بأسلحة بيضاء.

وفي سياق آخر، تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة الفتاة الأوكرانية “دارية نوفاكزنيا” المُتسببة في حادث تحطم سيارة والتعدي على مالكتها وشقيقتها داخل كمبوند دار مصر في منطقة التجمع، وأكد التقرير إيجابية تعاطي المتهمة للمواد المخدرة.

حادث الفتاة الأوكرانية

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الأجنبية “دارية نوفاكزنيا” وجهت السباب والشتائم لمالكة السيارة وشقيقتها عند اتصالهما بالشرطة، كما وجهت السباب والشتائم لسيدات مصر.

ودلت التحقيقات في الواقعة، على أن إقامة الفتاة الأوكرانية “دارية نوفاكزنيا” منتهية منذ 6 أشهر وكانت تقود السيارة في حالة سكر، وهو الأمر الذي أسفر عن الاصطدام بسيارة شقيقة الشاكية وتحطيمها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة وشقيقتها يفيد بقيام فتاة تحمل جنسية دولة أجنبية بالاصطدام بسيارة الثانية حال توقفها أسفل محل سكنها داخل كمبوند دار مصر بنطاق القسم.

ودلت التحريات على أن المتهمة كانت تقود السيارة وهي مخمورة، وتحمل جنسية دولة أوكرانيا وارتكبت الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.