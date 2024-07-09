رئيس وزراء كندا يؤكد أن التزام بلاده تجاه أوكرانيا لا يزال أقوى من أي وقت مضى

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن التزام بلاده تجاه أوكرانيا لا يزال أقوى من أي وقت مضى.

وكتب ترودو على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس) لدى وصوله إلى واشنطن قبيل بدء اجتماع قادة منظمة معاهدة شمال الأطلسي (الناتو) ـ وفقا لراديو كندا الدولي اليوم ـ " إن ضرب مستشفى للأطفال الأبرياء هو عمل غير مبرر" حسب قوله، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أن التصريحات الأوكرانية المتعلقة بضربة روسية متعمدة على أهداف مدنية في كييف "غير صحيحة"، مشيرة إلى أن التهديد المذكور نتج عن سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها كييف إلى مثل هذه الاستفزازات.

وأشار راديو كندا الدولي إلى أنه من المتوقع أن يبعث ترودو برسالة إلى أعضاء الناتو في قمة القادة لتعزيز دعمهم للمساعدات العسكرية المستمرة لأوكرانيا.

وتستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاستقبال قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة تاريخية تنطلق اليوم الثلاثاء، على مدار ثلاثة أيام احتفالا بمرور 75 سنة على تأسيس الحلف.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن" إن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستبحث سبل تعزيز قدرات الردع والدفاع المشترك لأعضاء الحلف، مشيرا إلى أن القمة ستعمل على تعميق الروابط الاستثنائية عبر الأطلسي وتعزيز الأمن المشترك".