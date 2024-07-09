تحرك برلماني بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية

كشف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، عن تقديمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن غلق الصالة المغطاة لـ استاد الإسكندرية منذ عام 2004.

وأوضح قاسم في طلبه، أن استاد الإسكندرية هو أقدم استاد في مصر وإفريقيا وأول استاد أولمبي وتم افتتاحه عام 1929 وأقيمت عليه العديد من البطولات وكانت مُتنفسًا لكل الأندية والرياضيين بالإسكندرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غلق الصالة المغطاة لاستاد الإسكندرية أضر بالرياضة في الإسكندرية وحرم المحافظة من الأبطال الذين كانت تُخرجهم هذه الصالة.

وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على علم بهذا الموضوع؟ ولماذا لم يتحرك لحل هذه المشكلة؟ ومتى يتدخل لحلها؟

وطالب من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب واستدعاء الدكتور أشرف صبحي لحضور الاجتماع والإجابة على تساؤلاته وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الصالة وتشغيلها.