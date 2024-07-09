الإسكان: تنفيذ مليون وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "سكن لكل المصريين"، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تشدد على سرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطي الدخل، وتسليمها للمستحقين، حيث إن هذه المبادرة تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وتوفر له المسكن الملائم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور منخفضى الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور متوسطي الدخل.

واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، القوانين الحاكمة للصندوق، ومجلس إدارته، وهيكله التنظيمى، وموارده المالية، وشروط الاستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل، ومؤشرات الأداء، وآليات تواصل المواطنين مع الصندوق، ومنظومة الشكاوى الإلكترونية، وإجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى.