زيارة مفاجئة.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الإيمان ويوجه بعلاج 3 مواطنين

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط – خلال جولة ليلة مفاجئة – سير العمل بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، ومستشفى أسيوط العام "الشاملة" للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفى ومتابعة بعض الحالات المرضية التى وجه بعلاجها قبل ساعات، ويلتقى بعض المرضى والمترددين على المستشفى.

وخلال جولته التى بدأت الساعة الواحدة صباحاً بعد منتصف الليل، تفقد خلالها اللواء دكتور هشام أبو النصر، بعض أقسام مستشفى الإيمان العام بغرب أسيوط والتقى بعض المرضى والموطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم واستفسر منهم عن طلباتهم واحتياجاتهم والاستجابة لها في الحال، ووجه بعلاج 3 حالات على نفقته الخاصة، " توفير الدواء لمريض عن طريق هيئة التأمين الصحى " ونقل مريض للعلاج بقسم الباطنة بالمستشفى" وشراء كيس دم له على نفقته الخاصة لسرعة علاجه، كما وجه بقل مريض من مستشفى الشاملة لعلاجه بمستشفى الرمد للعيون مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية على الطبيعة والتي تقدم للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية ، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين واثابة المتميزين .

كما تفقد محافظ أسيوط بعض الأقسام بمستشفى الإيمان والشاملة واطمأن على انتظام العمل وصحة المرضى ووجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالمستشفيات للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات ودراسة الاحتياجات، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.