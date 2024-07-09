المتهم بسكب البنزين على زوجته: "تستاهل.. أفشت سري فتخلصت منها"

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، لاعترافات عامل قتل زوجته حرقًا، بعدما سكب عليها بنزين، في منطقة المرج بسبب خلافات بينهما.

وقال المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق: “زوجتي السبب وتستاهل اللي حصلها بسبب العند، اتفقت معاها منذ زواجي منها على سر ولكنها فضحت أمري أمام الجميع وأخبرت أسرتي بزواجها من قبل، ولم تكتفي، بدأت تتشاجر وتهددني أنها سوف تخبر الجميع لتثير غضبي، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا أسكب البنزين عليها وقمت بحرقها للتخلص من لسانها والذي فعلته معي”.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ودفن جثة المجني عليها عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان في الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل، قتل زوجته حرقًا، بعدما سكب عليها بنزين، في منطقة المرج بسبب خلافات بينهما.

ورد بلاغ للمقدم أحمد مصلح، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، من الأهالي، مفاده مقتل سيدة ثلاثينية علي يد زوجها.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب خلافات بين المجني عليها وزوجها وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.