أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 9 يوليو 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

فيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة وبدون مصنعية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 3,651 جنيها للشراء، و3,640 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3,347 جنيها للشراء، و3,337 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3,195 جنيها للشراء، و3,185 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 2,739 جنيها للشراء، و2,730 جنيه للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2,103 جنيها للشراء، و2,130 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 12 : 1,826 للشراء، و1,826 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب : 25,560 جنيها للشراء، و25,480 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 113,559 جنيها للشراء، و113,204 جنيه للبيع.

وسجل سعر كيلو الذهب : 3,651,429 جنيه للشراء، و3,640,000 جنيه للبيع.