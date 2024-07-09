ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 9 يوليو 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
فيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة وبدون مصنعية، وجاءت على النحو التالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 : 3,651 جنيها للشراء، و3,640 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 22 : 3,347 جنيها للشراء، و3,337 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3,195 جنيها للشراء، و3,185 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 18 : 2,739 جنيها للشراء، و2,730 جنيه للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 : 2,103 جنيها للشراء، و2,130 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 12 : 1,826 للشراء، و1,826 جنيها للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب : 25,560 جنيها للشراء، و25,480 جنيها للبيع.
سجل سعر الأونصة : 113,559 جنيها للشراء، و113,204 جنيه للبيع.
وسجل سعر كيلو الذهب : 3,651,429 جنيه للشراء، و3,640,000 جنيه للبيع.

أسعار الذهب الذهب اليوم