أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 9 يوليو 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.88 جنيه للشراء، مقابل 47.98 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.88 جنيه للشراء، مقابل 47.98 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار نحو 47.88 جنيه للشراء، مقابل 47.98 جنيه للبيع، في بنوك (الإسكندرية، والمصرف المتحد، البركة، والتجاري الدولي CIB، والتعمير والإسكان، والمصري الخليجي).

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.88 جنيه للشراء، مقابل 47.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.95 جنيه للشراء، مقابل 48.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو 47.9 جنيه للشراء، ونحو 48.00 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 48.00 جنيه للبيع.